В ночь на 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. Артиллерия атаковала позиции украинских сил в районе сепаратистских республик Донбасса, ракетные и воздушные удары нанесены по военной инфраструктуре, аэродромам, средствам ПВО во многих частях страны, в том числе на Черноморском побережье и под Киевом. Президент России Владимир Путин назвал происходящее "специальной военной операцией".

Подтверждения о вводе российских войск в сепаратистские республики Донбасса появились в ночь на 24 февраля. К этому моменту, по данным американской разведки, Россия сосредоточила у украинской границы не менее 150 тысяч военных, это значительная часть боеспособных российских сил.

Вскоре после этого президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. В нём он заявил, что Россия "не может чувствовать себя в безопасности", с постоянной угрозой, "исходящей с территории современной Украины". В связи с этим он принял решение "о проведении специальной военной операции". Он заявил, что её целью является "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Начало российской операции

К утру 24 февраля ракетные и авиаудары нанесены по объектам на всей территории Украины — от Донецкой области на востоке до Ивано-Франковской на западе. Российское министерство обороны заявляет о "полном уничтожении" авиационной инфраструктуры украинской армии и подавлении ПВО. Киев — о шести сбитых российских самолётах и одном вертолёте. Получить независимое подтверждение этой информации пока не удалось.

Украинская пограничная служба сообщила, что российские войска пересекают украинскую границу в Харьковской и Луганской областях на востоке страны и в Черниговской по направлению на Киев. Сообщается также о колоннах военной техники, наступающей со стороны аннексированного Крыма.

Так называемая "ЛНР" заявляет о захвате города Счастье и станицы Луганская на части Луганской области, которая была подконтрольна Украине. Украинские войска это отрицают. О других захватах крупных населённых пунктов пока не сообщалось.

Власти Украины заявляют о жертвах среди мирного населения. Официальной информации о потерях среди военных пока нет.

Реакция международного сообщества

Вашингтон с осени предупреждал о готовности Москвы начать полномасштабное вторжение. Страны Запада требовали от России и Украины сесть за стол переговоров и предупреждали о "немыслимых" санкциях, которые готовятся против Москвы.

Президент США Джо Байден на фоне происходящего выпустил заявление, в котором объявил, что будет добиваться международного осуждения действий России, в том числе на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что "потрясён ужасными событиями в Украине", и пообещал дать "решительный ответ" на действия России. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против Москвы. Он назвал происходящее "худшими временами в Европе со времён Второй Мировой войны". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что новые санкции против Москвы будут приняты уже сегодня. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Путина "немедленно прекратить атаку".

Белорусский лидер Александр Лукашенко, которого многие страны мира не признают президентом страны после массовых фальсификаций на выборах, заявил, что руководство Украины было предупреждено о возможной атаке, "но не предприняло шагов", чтобы её предотвратить. МИД Китая заявил, что призывает стороны к "сдержанности" и "предотвращению выхода ситуации из-под контроля".

Реакция бирж

Утром 24 февраля Московская и Санкт-Петербургская биржи приостановили торги после того, как курс доллара на пике достигал почти 90 рублей, а евро — превысил 101 рубль, а котировки упали до минимальных границ, установленных торговой площадкой, на фоне начала военной операции России в Донбассе.

С утра 24 февраля стремительно дешевели почти все российские компании. В большинстве случаев падение уже двузначное. Индекс Мосбиржи обвалился на 11 процентов. Инвесторы опасаются введения новых жёстких санкций в отношении России, которые Запад обещал в случае вторжения России на территорию Украины. В 10 утра по московскому времени торги на Мосбирже возобновились. В 10:01 цены большинства "голубых фишек" упали в пределах 28 процентов. Российские акции на торгах в Лондоне обвалились до 70 процентов. Падают котировки и на мировых биржах.

Реакция внутри Украины

За несколько часов до российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский обратился с речью к гражданам России. По его словам, 23 февраля он пытался провести телефонный разговор с президентом Путиным, но тот на его предложение не отреагировал. "Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны", — сказал он. "Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины", — заявил Зеленский.

В речи президент Украины заявил, россияне и украинцы разные, но это не повод народом быть врагами. "Вам говорят, что мы — нацисты, но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней", — заявил президент, вспомнив о своём деде — ветеране Второй Мировой. "Это наша земля, это наша история, за что вы будете воевать и с кем?" — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал в четверг другие страны усилить санкции против Москвы и предоставить Киеву военную, гуманитарную и финансовую помощь.

Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. Персонал российских диппредставительств был эвакуирован накануне. Руководство парламента и министры заявили, что находятся на рабочих местах. После начала боёв Зеленский объявил в стране режим военного положения. Украинский президент пообещал ежечасно сообщать о новостях конфликта и призвал граждан не паниковать. "Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить наше государство и все, что мы строили", — заявил политик.