ЕСПЧ возобновил рассмотрение исков против России до 16 сентября

Европейский суд по правам человека возобновил рассмотрение исков против России. Об этом сказано в резолюции, опубликованной судом.

Согласно документу, с 22 марта можно подать жалобу о нарушении Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод, если оспариваемый инцидент произошел до 16 сентября этого года. Также отменяется заморозка исков, поданных ранее.

На прошлой неделе Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. С 16 сентября страна перестает быть участником Европейской Конвенции о правах человека. Из-за решения Комитета ЕСПЧ ранее объявил, что приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России.

В конце февраля Совет Европы приостановил членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украины. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва работает над тем, чтобы выход из Европейской конвенции по правам человека не сказался на правах россиян. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал граждан активнее обращаться за защитой своих прав в российские суды.

Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации.