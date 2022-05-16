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В Госдуме предложили не исполнять постановления ЕСПЧ

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (в том числе – в вопросе компенсаций), вынесенные после 16 марта – дня, когда Россию исключили из Совета Европы из-за агрессии против Украины.

Правозащитник Павел Чиков отмечает, что это нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которую Россия ратифицировала в 1996 году: после выхода из Конвенции государство обязано соблюдать её правила ещё как минимум в течение полугода.

"Конвенция прекращает действовать в отношении актов российских властей, совершенных с 16 сентября 2022 года, а в силу её статьи 46, все решения ЕСПЧ являются и останутся обязательными для РФ, причём даже если они вынесены после 16 сентября. Федеральный закон не может отменить эти обязательства", – пишет Чиков.

Авторами законопроекта стали сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Упоминание ЕСПЧ предлагается исключить из "Закона о прокуратуре", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", Кодекса административного судопроизводства и Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Кроме того, в МИДе заявили, что Россия может пересмотреть отношения с Западом, учитывая его "агрессивный курс".

"В данном контексте был обсужден вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации в соответствии с поручениями президента России", – цитирует МИД РФ РИА Новости.

  • 16 марта Россия была исключена из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Позже стало известно, что с 16 сентября 2022 года Россия перестанет быть участницей (Высокой Договаривающейся Стороной) Европейской конвенции по правам человека.

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