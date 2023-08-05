Россия нанесла ракетный удар по заводу "Мотор Сич" в Запорожье

Россия вечером 5 августа нанесла ракетные удары по заводу "Мотор Сич" в Запорожье и по целям в Хмельницкой области Украины. Часть ракет была сбита. Об этом в вечернем телеобращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что в Хмельницкой области был атакован аэродром Староконстантинов, модернизированый перед войной по стандартам НАТО. На нём, как утверждается, базируются бомбардировщики Су-24М, способные нести британские ракеты Storm Shadow, самые дальнобойные из использующихся украинской армией.
По утверждению украинской армии, ракетный удар в субботу был нанесён с территории Тамбовской области России и Беларуси. В атаке, как утверждается, использовались гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ракеты "Калибр".
О последствиях удара не сообщается. Украинские законы запрещают публикацию видео попаданий российских ракет без разрешения властей.
- В октябре 2022 года директор "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев был арестован спецслужбами Украины по подозрению в государственной измене. Утверждается, что он попросил включить его в списки на обмен. Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Киев согласился бы обменять 84-летнего Богуслаева на "тысячу" пленных.
- "Мотор Сич" один из крупнейших заводов в мире, производящих авиационные двигатели. Они широко использовались в советской авиации, значительная часть авиатехники, состоящей на вооружении российской армии, нуждается в этих моторах. Предприятие было национализировано Украиной после ареста Богуслаева.
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