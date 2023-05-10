Экс-глава "Мотор Сич" попросил включить его в списки на обмен с РФ

Бывший глава запорожского завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев попросил власти Украины включить его в списки на обмен с Россией. Об этом сообщает издание "Схемы" (проект Украинской службы Радио Свобода).

Украина обвиняет 84-летнего Богуслаева в коллаборационистской деятельности. С октября прошлого года он находится в СИЗО. Вину бывший директор завода отвергает.

"Схемы" публикуют фотокопию письма Богуслаева на имя главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Экс-директор указывает, что он пенсионер и инвалид 1-й группы.

Ранее возможный обмен Богуслаева допускал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Схожую точку зрения высказывал также глава Службы безопасности Украины Виталий Малюк. При этом Малюк уточнил, что Богуслаев перед возможным обменом должен дать все необходимые показания.

По данным украинских следователей Богуслав был в сговоре с близкими к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая поставляет вооружение российской армии. В "Ростехе" утверждают, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.

Ранее проект "Схемы" выступил с утверждением, что у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство. С тех пор он четыре раза избирался народным депутатом и был членом комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Это предусматривало получение доступа к государственной тайне. Само по себе наличие второго гражданства также нарушает украинское законодательство.

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