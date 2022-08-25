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Россия нанесла сотни ударов кассетными бомбами по Украине

Украинская прокуратура утверждает, что Россия использует кассетные снаряды, Украина, март 2022 года

Российская армия в этом году нанесла сотни ударов кассетными боеприпасами по Украине. Об этом говорится в ежегодном докладе инициативы по борьбе с этим видом вооружений Cluster Munition Coalition.

В результате ударов погибли более 200 мирных граждан, почти 500 человек получили ранения, утверждают составители доклада.

К 1 июля Россия применила кассетные боеприпасы в 10 из 24 регионов Украины. В свою очередь Украинская армия применяла такие снаряды как минимум три раза – в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, пишут авторы документа.

В прошлом году наблюдатели зафиксировали значительное снижение числа пострадавших из-за кассетных бомб. В 2022 году из-за нападения России на Украину это достижение упущено.

  • Кассетные снаряды - это снаряды, от которых во время полета отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами. Они рассеиваются и падают на большой площади. Иногда они не взрываются и минируют территорию, представляя огромную опасность для мирных граждан и особенно детей.
  • В мире с 2010 года действует Конвенция о запрете использования кассетных боеприпасов. Её подписали более 100 стран, но ни Россия, ни Украина не присоединялись. Москва и Киев обвиняют друг друга в использовании данных вооружений.

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