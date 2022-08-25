Россия нанесла сотни ударов кассетными бомбами по Украине

Российская армия в этом году нанесла сотни ударов кассетными боеприпасами по Украине. Об этом говорится в ежегодном докладе инициативы по борьбе с этим видом вооружений Cluster Munition Coalition.

В результате ударов погибли более 200 мирных граждан, почти 500 человек получили ранения, утверждают составители доклада.

К 1 июля Россия применила кассетные боеприпасы в 10 из 24 регионов Украины. В свою очередь Украинская армия применяла такие снаряды как минимум три раза – в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, пишут авторы документа.

В прошлом году наблюдатели зафиксировали значительное снижение числа пострадавших из-за кассетных бомб. В 2022 году из-за нападения России на Украину это достижение упущено.