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Зеленский в Совбезе ООН рассказал о 15 погибших от российского удара

Владимир Зеленский выступает перед Советом безопасности ООН по видеосвязи, 24 августа 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа выступил по видеосвязи в Совете безопасности ООН и сообщил об ударе российской армии по России по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Погибли, по данным Зеленского, 15 человек, около 50 - получили ранения.

Зеленский сообщил, что получил информацию об обстреле во время заседания Совбеза.

В условиях военного времени оперативно подтвердить эти данные нельзя.

Зеленский в выступил с речью в День независимости страны и ровно через полгода после начала российского вооружённого вторжения. Украинский лидер отметил, что Россия специально поднимает цену на электроэнергию, чтобы вызвать бедность в Европе. Президент Украины также призвал оставить на свалке истории агрессию и колониальные амбиции.

Зеленский напомнил о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российской армии. Москва, по словам украинского лидера, поставила мир на грань радиационной катастрофы. Россия должна прекратить ядерный шантаж и покинуть территорию станции, подчеркнул Зеленский.

По правилам ООН, выступления спикеров должны быть очными, но Совбез проголосовал за участие Зеленского в удалённом формате. Против этого выступала Россия.

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