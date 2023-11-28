Москва не будет продлевать соглашение о ядерном оружии с Токио

МИД России уведомил Японию о намерении не продлевать соглашение о ликвидации ядерного оружия. Речь идет о соглашении от 13 октября 1993 года. Срок его действия истекает 21 мая 2024 году.

Российское внешнеполитическое ведомство объяснило прекращение сотрудничества "откровенно антироссийской политикой" премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В ответ на нападение России на Украину Токио присоединился к санкциям в отношении Москвы, которые ввели США и другие страны "Группы семи".

С начала российского широкомасштабного вторжения в Украину различные прокремлёвские политики и общественные деятели, а иногда и представители властей заявляют о возможности применения ядерного оружия. Страны Запада обвиняют Россию в использовании безрассудной ядерной риторики.

В конце октября Россия провела тренировку массированного ядерного удара. Минобороны сообщало, что тренировка проходила под личным руководством президента России Владимира Путина.

В начале ноября российский президент подписал закон, отзывающий ратификацию Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ был принят в 1996 году. Его, в числе прочих стран, ратифицировала Россия, но не США и Китай.

В современной России ядерных испытаний, связанных со взрывом реального ядерного заряда, не проводилось.

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