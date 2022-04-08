"Россия не хочет ее обменять". Украинский волонтер в плену и в эфире НТВ

15 марта на блокпосте в поселке Мангуш, который находится в 15 километрах от Мариуполя, военные так называемой "Донецкой народной республики" задержали известного украинского парамедика Юлию Паевскую и ее водителя. Последние восемь лет Паевская оказывала первую медицинскую помощь раненым военным и гражданским в Донбассе и отвозила их в больницы. Уже почти месяц она находится в плену, и родственники не могут получить никакой информации о ее местонахождении и состоянии. Тем временем российский телеканал НТВ опубликовал интервью с парамедиком, где выдвинул против нее ряд обвинений. Радио Свобода поговорило с мужем Паевской Вадимом Пузановым – о ее работе волонтером-парамедиком, пленении и обвинениях со стороны российских СМИ.

Юлия Паевская не всегда была парамедиком, до 2014 года она занималась спортом и более 20 лет была тренером по айкидо – она возглавляет федерацию айкидо "Мутокукай-Украина" и имеет 5-й дан. Кроме того, Паевская работала дизайнером. Во время Евромайдана она начала оказывать помощь пострадавшим и продолжила заниматься этим после начала войны в Донбассе.

"Юля и я прошли и первый Майдан 2004 года, который назывался в свое время "Помаранчева революція", то есть "Оранжевая революция", – рассказывает Вадим Пузанов. – Потом мы приняли участие и во втором Майдане, который получил в украинской истории название "Революція гідності", то есть "Революция достоинства". Начиная с этого времени Юля участвовала в этих событиях в качестве медика, оказывала первую медицинскую помощь пострадавшим, а пострадавших тогда было очень много".

Как рассказывала Паевская, у нее нет медицинского образования, "но есть талант и знания – потом пришел опыт". В апреле 2014 года, когда началась война в Донбассе, Юлия создала обучающий курс по тактической медицине, используя информацию из открытых источников. Эти лекции она читала на курсах проектов "Народный резервист" и "Защита патриотов": сначала на полигонах и базах добровольцев, а потом на фронте. Постепенно помимо преподавания она начала работать волонтером-парамедиком в зоне линии соприкосновения. По данным украинских СМИ, за время войны в Донбассе Паевская обучила тактической медицине около восьми тысяч человек, эвакуировала сотни военных с линии фронта и сотни мирных жителей из так называемой "серой зоны". За свою работу она получила ряд наград, среди которых орден "Народный Герой Украины".

Во время работы волонтером-парамедиком у Паевской появился позывной "Тайра" – в честь одного из известных японских родов. Как рассказывала Паевская, так она назвала когда-то своего героя в игре World of Warcraft, и впоследствии решила использовать это как позывной во время войны. Постепенно Паевская собрала эвакуационную группу волонтеров, которую один из их водителей в шутку назвал "Ангелами Тайры" – по аналогии с названием фильма "Ангелы Чарли". Это название стали использовать журналисты, и оно постепенно закрепилось. Команда парамедиков Паевской эвакуирует раненых с линии соприкосновения, стабилизирует их состояние и привозит в госпиталь, также они помогают гражданским.

За пару дней до начала полномасштабного российского вторжения в Украину Юлия Паевская уехала в село Бердянское, которое находится недалеко от Мариуполя – там располагается база добровольческого эвакуационного отделения "Ангелы Тайры".

"Ожидание того, что что-то произойдет, витало в воздухе, и она была уверена, что ей нужно находиться там, – рассказывает Вадим Пузанов. – Не знаю точно, как она оказалась в самом Мариуполе, скорее всего, отступала вместе со всеми под давлением российских войск и в результате оказалась в окруженном Мариуполе. Связь с ней была очень эпизодическая, само собой, информацией мы особо обмениваться не могли, просто созванивались и выясняли, как у кого дела. А что она делала там? Я так понимаю, что она занималась именно тем, чем она занималась все эти восемь лет. Ее группа эвакуировала раненых из зоны боевых действий. То есть они занимались тем, что спасали раненых солдат и оказывали помощь местному населению".

С 14 марта Паевская не выходила на связь, но такое уже раньше случалось – в Мариуполе не было мобильной связи, электричества, воды и отопления. Первое подтверждение того, что она попала в плен, появилось в сюжете МВД ДНР, рассказывает Пузанов. А вскоре появился сюжет российского телеканала НТВ, в котором Паевскую обвиняли в связях с батальоном "Азов" и попытке сбежать из Мариуполя под видом беженки с двумя маленькими детьми, чьи родители погибли.

Они занимались тем, что спасали раненых солдат и оказывали помощь местному населению

"Она двигалась в "зеленом коридоре", сопровождая детей и женщин, вывозя их из Мариуполя в Запорожье, – говорит Вадим Пузанов. – Это был представленный российскими войсками "зеленый коридор". Все, что связано с российской версией событий, – абсолютно наглая пропаганда и желание дегуманизировать украинские волонтерские движения, вообще дегуманизировать украинцев как таковых. В контексте всего, что сейчас происходит, вы же понимаете, что для России все украинцы – это нацисты, которые подлежат "денацификации". А какие способы "денацификации" они используют, вы теперь видите после Бучи.

Что значит – прикрываясь детьми? Дети были маленькие, это следует из ее же интервью, которое опубликовало НТВ: одному ребенку, мальчику, примерно 5–6 месяцев, который самостоятельно не может передвигаться, и девочке было два с чем-то года. Она вывозила этих детей. Обстоятельства гибели их родителей неизвестны. Но вы же понимаете, что происходит? Российская пропаганда, безусловно, начинает все это нагнетать, начинает связывать смерть их родителей якобы с Юлей и так далее. Тут даже не имеет смысла, я думаю, объяснять, насколько это грубая пропаганда и ложь. Почему в гражданской одежде? Она гражданское лицо, поэтому она и должна быть в гражданской одежде. Почему одежда чужая? Это опять же один из способов пропаганды. То есть главное – дегуманизировать человека, а потом вызвать к нему чувство отвращения, обвинить его в чем угодно, причем абсолютно голословно. Человек едет в гражданской одежде, потому что он является гражданским лицом. Она волонтер, она там находится по собственной воле и не является военнослужащей. Вся риторика российской стороны – абсолютно ложна, она искривляет все факты. Но она создает определенный образ, который должен вызвать у потребителя этого продукта чувство ненависти, отвращения и так далее. Этот продукт рассчитан на внутреннего потребителя, на россиян, которых сейчас зомбируют и рассказывают им, что здесь живут одни нацисты, которых необходимо уничтожить".

Примерно два года, с 2018 по 2020-й, Юлия Паевская была военнослужащей и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе. После этого она демобилизовалась и с тех пор продолжает работу как волонтер. Именно как волонтер она оказалась в Мариуполе после начала российского вторжения.

"Насколько я помню, хотя я человек не военный и многих нюансов могу не знать, в какой-то момент на фронте не мог оставаться никто, кто не был бы связан с Вооруженными силами. И тогда она подписала контракт и поступила на воинскую службу. В 2020 году ее воинская служба закончилась", – говорит Пузанов.

В качестве подтверждения, что Паевская имела какую-то связь с батальоном "Азов", российские журналисты использовали фотографии, на которых она находится вместе с военными.

"Юля находится в зоне боевых действий с 2014 года по сию пору, – рассказывает Пузанов. – Вы представляете, какое количество военных с ней общались, через нее прошли? Если она спасла, по статистике, больше 600 человек. Возможно, среди них были и азовцы. Но давайте говорить о том, что "Азов" является официальным подразделением Национальной гвардии. Каким образом ее может компрометировать то, что она снимается там с кем-то из "Азова" и публикует эти фотографии, я не понимаю. Это не запрещенная, не террористическая организация в Украине – это подразделение Национальной гвардии. Она начинала с того, что с 2014 года ездила по полигонам, по волонтерским полигонам, по воинским частям и проводила курсы тактической медицины. Возможно, что в своей деятельности она пересекалась с "Азовом", потому что "Азов" как раз базировался в Мариуполе, и это в непосредственной близости от населенного пункта Бердянское, где базировалась Юля. И когда она была военнослужащей, она служила в мобильном госпитале.

При этом на этих фотографиях на ней нет ни шевронов "Азова", ни каких-то опознавательных знаков, которые говорили бы о том, что она принадлежит к батальону "Азов". То есть никакой фактической принадлежности к "Азову" они доказать не могут, даже если это для них является каким-то отягчающим фактором".

"В ролике было видно, что она очень устала, что она измождена, но держится очень хорошо, – говорит Пузанов. – В ее словах, если брать именно без того контекста, в который это помещают, ничего криминального нет. Что они делают? Они просто берут какое-то голословное заявление, озвучивают его голосом за кадром и потом выдергивают какую-то фразу, которая якобы может подтвердить это, притом очень сомнительно подтвердить эту сентенцию. Я занимался в свое время видеопроизводством, и для меня это абсолютно топорная работа, которая не выдерживает никакой критики.

Все обвинения озвучены закадровым текстом, таким нагнетающим тоном. А все, что они иллюстрируют – эти иллюстрации просто ни о чем. Фразы, которые вырваны из контекста, тоже не подтверждают ничего. Для меня, как для человека не военного, это все совершенно какая-то, извините за выражение, бредятина. Это просто рассчитано на обывателя, которому нужно внушить, что это враг рода человеческого, это исчадье ада. А обвинения в торговле внутренними органами – это просто уже запредельный какой-то цинизм. Причем, как вы понимаете, там даже нет необходимости что-то доказывать, главное – просто обвинить".

Как отмечает муж Паевской, в связи с состоянием здоровья ей необходимо постоянно принимать определенные лекарства, она также болеет астмой, а несколько лет назад ей заменили оба тазобедренных сустава. "Я не уверен, что ей предоставлены там все необходимые условия для того, чтобы ее состояние здоровья поддерживалось на надлежащем уровне", – говорит Пузанов.

Родственники до сих пор ничего не знают о местонахождении Паевской и о ее состоянии. 1 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что в списках на обмен пленными с Россией упоминалась Паевская, однако российская сторона заявила, что парамедика у них нет. "Они пишут "не найдена", а мы им отвечаем: так вот же вы с ней ролики крутите по НТВ", – сказала Верещук.

При этом через пару дней после того, как стало известно о пленении Паевской, Вадиму Пузанову пришло сообщение, в котором говорилось: "Если вы хотите получить Тайру назад, пришлите фотографии тех, кого "Азов" удерживает в Мариуполе, и по идентификации этих фотографий мы начнем переговоры".

Они пишут "не найдена", а мы им отвечаем: так вот же вы с ней ролики крутите по НТВ

Как выяснил Пузанов, такое же сообщение пришло еще нескольким людям.

"Я спросил, должен ли я каким-то образом отреагировать, и мне сказали, что нет, этим будут заниматься. Эта информация, как понимаю, попала к спецслужбам и дальше. Куда именно и каким образом – не знаю. Я смог выйти на какое-то контактное лицо для получения информации лишь некоторое время спустя. Новостей, к сожалению, особых нет, потому что, как мне сказали, вначале российская сторона отказывалась вообще признавать, что она у них находится.

Сейчас речь идет о том, что россияне никак не хотят ее ни на кого менять. У меня есть подозрение, что они дальше хотят ее использовать в каких-то своих пропагандистских целях и для какой-то провокации. Учитывая ту ситуацию, которая складывается в Мариуполе – вы слышали, наверное, историю о том, что сейчас российские оккупационные войска пытаются инсценировать массовые убийства гражданских и приписать это все защитникам Мариуполя. Об этом разговоры идут давно, и я боюсь, что Юлю могут каким-то образом использовать в этом контексте. Возможно, этим и обусловлено нежелание России сейчас вести переговоры о ее обмене и вообще говорить о том, где она находится и что с ней происходит.

Оговорюсь, что все это мое частное мнение и оно никак не отражает какую-то официальную позицию. Потому что официальная позиция для меня тоже не особо понятна".

Через неделю, 16 апреля, Паевская должна была участвовать в международных соревнованиях Invictus Games в составе сборной Украины – она единственная женщина в команде. Invictus Games – это соревнования для бывших и действующих военнослужащих, которые были ранены или стали инвалидами на службе. Эти состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.

В украинских соревнованиях Invictus Games Паевская, еще будучи военнослужащей, завоевала золотую медаль по плаванию и бронзу по стрельбе из лука. Она должна была принять участие в международных соревнованиях сначала в 2020 году, а потом в 2021-м – но тогда Invictus Games были перенесены из-за пандемии коронавируса.

"В этом году они хоть и пройдут, но пройдут уже, к сожалению, без нее, потому что она находится у россиян в плену, – говорит Пузанов. – Подготовка к соревнованиям – это то, чем она занималась последнее время, после своей воинской службы. Периодически она ездила на место дислокации своей команды, а все остальное время участвовала в соревнованиях, проводимых на территории Украины, и готовилась к международным соревнованиям".

"То, что Россия сейчас делает по отношению к Юле, на мой взгляд, является военным преступлением, – говорит Вадим Пузанов. – Она, будучи медиком, гражданским лицом, удерживается в плену. О ней нет никакой информации, ей не дают возможности связаться с родными. Соответственно, родным точно так же не сообщается о том, где она находится. Данных о ней нет ни в какой базе, даже на официальные запросы никто не получает никаких ответов. Совершенно непонятно, в каком состоянии она находится, оказывается ли ей медицинская помощь и так далее. Я призываю всю мировую общественность способствовать освобождению моей жены из плена".