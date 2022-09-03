Россия "обеспокоена" отсутствием виз США для участия в Генассамблее ООН

Ни один из 56 российских дипломатов, планирующих принять участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получил въездную визу в США. В том числе документы не предоставлены министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, пишет Reuters.

"Это тем более тревожно, что в течение последних нескольких месяцев власти США постоянно отказывают во въездных визах ряду российских делегатов, которых мы отправляем участвовать в официальных мероприятиях ООН", – говорится в официально письме Небензи адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Небензя сказал, что заявления на получение визы были поданы в посольство США в Москве. Как сообщил представитель миссии США при ООН, Соединенные Штаты неоднократно напоминали всем странам, что "заявки нужно подавать как можно раньше", чтобы было время на их обработку.

"Это особенно важно из-за необоснованных действий России против нашего посольства, включая принудительное увольнение персонала – это серьёзно ограничило наш штат и, следовательно, наши возможности по обработке виз", — сказал Reuters американский чиновник на условиях анонимности.