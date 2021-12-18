Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

Россия официально вышла из группы стран – участниц Договора по открытому небу (ДОН), приостановив таким образом с 18 декабря выполнение своих обязательств по соглашению.

Москва приняла такое решение после выхода из соглашения Вашингтона в ноябре 2020 года. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа обвинила Россию в несоблюдении договорённостей. Москва претензии отвергла, возложив ответственность за развал соглашения на Соединённые Штаты. В июне того же года документ денонсировал президент России Владимир Путин.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами – участниками объединения, которое с 1994 года получило название Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пишет "Немецкая волна". Соглашение позволяло странам-участницам совершать облёты территорий друг друга на основании лишь краткосрочного уведомления для контроля военной деятельности.

Как отмечает РБК, недовольство США вызывали ограничения на полёты над Чечнёй, а также ограничения на полёты в районе Калининграда. Москва обвинения отрицала и выдвигала к Вашингтону встречные претензии, которые касались в том числе полётов над Гавайскими островами.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что Россия использует данные, полученные в рамках Договора по открытому небу, для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО. В Кремле это также отвергали.

ДОН стал вторым соглашением в военной сфере с участием России, которое покинули США. В 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, утверждая, что Москва продолжает разрабатывать запрещённые вооружения. Россия отвергла обвинения, но также объявила о выходе из договора.