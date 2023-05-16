Решится ли Израиль поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы? И каковы красные линии Израиля в российско-украинской войне?
Собеседник Виталия Портникова - Михаэль Бродский, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине. Эфир в 20:30.
Украина – Израиль: где красные линии? Эфир в 20:30
Михаэль Бродский: война, сотрудничество и взаимные ожидания
Решится ли Израиль поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы? И каковы красные линии Израиля в российско-украинской войне?
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