Украина – Израиль: где красные линии? Эфир в 20:30

Решится ли Израиль поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы? И каковы красные линии Израиля в российско-украинской войне?

Собеседник Виталия Портникова - Михаэль Бродский, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине. Эфир в 20:30.