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Дороги к свободе

Украина – Израиль: где красные линии? Эфир в 20:30

Михаэль Бродский: война, сотрудничество и взаимные ожидания

Решится ли Израиль поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы? И каковы красные линии Израиля в российско-украинской войне?
Собеседник Виталия Портникова - Михаэль Бродский, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине. Эфир в 20:30.

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