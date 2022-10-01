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Россия потеряла место в совете Международной организации гражданской авиации

Заседание совета ICAO

Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Как сообщает агентство Reuters, Россия не набрала необходимые 86 голосов.

В совет организации входит 36 стран, они избираются раз в три года на ассамблее ICAO. Нынешняя ассамблея проходит в канадском Монреале до 7 октября.

"Мы рассматриваем это как чисто политический шаг, который не имеет ничего общего с позицией России в сфере гражданской авиации", – заявил представитель России.

Росавиация подтвердила сообщения о том, что Россию не переизбрали в управляющий совет ICAO. Отмечается, что Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации и продолжит свою работу через представительство страны.

Ранее ICAO поставила России значок в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. Организация также понизила до 77,4 процента свою оценку эффективности реализации стандартов в категории "летная годность" в России.

На практике это означает, что все другие государства мира могут отказать российским самолетам в использовании их воздушного пространства из-за небезопасного состояния самолетов из России. По нормам ICAO за любую аварию или катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве того или иного государства, несут ответственность власти этой страны.

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