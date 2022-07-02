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Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы

У здания Совета Европы в Страсбурге

Россия прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Соответсвующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди них:

  • Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям ("Группа Помпиду", прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);
  • Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;
  • Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;
  • Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж");
  • Европейская аудиовизуальная обсерватория;
  • Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;
  • Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;
  • Расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".

В результате также утратили силу 14 соответствующих актов и положений российского правительства.

Членство России в Совете Европы было приостановлено ещё 25 февраля 2022 года – на следующий день после начала войны в Украине. 16 марта Россию исключили из организации, страна также перестала соблюдать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты.

7 апреля, после того как были опубликованы свидетельства убийств мирного населения в Буче, Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.

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