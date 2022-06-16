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Война. Страсбург. РПЦ. Эфир в 21:05

Репетиция парада в Москве, 4 мая 2022

Иноагенты и Страсбург. Что мешало Европейскому суду по правам человека выносить значимые для гражданского общества решения, пока Россия оставалась в Совете Европы,и каков срок давности у этих решений

Война и религия. Как преследуют священнослужителей за антивоенные высказывания, и почему руководство Русской православной церкви солидаризируется с политикой российских властей

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