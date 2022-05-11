"Газпром" договорился с Украиной о транспортировке 72 миллионов кубометров газа за 11 мая. Накануне Оператор газотранспортной системы Украины пообещал прекратить транзит через одну из компрессорных станций, захваченных пророссийскими сепаратистами. Газ перенаправлен другим маршрутом, сообщили в российской госкорпорации.

Как сообщает "Интерфакс", "Газпром" и ГТС Украины договорились, что транзит 11 мая продолжится через газоизмерительную станцию "Суджа", контроль над которой остаётся у Украины. Транзит через захваченную газоизмерительную станцию "Сохрановка" был остановлен.

Проблемы с транспортировкой происходят на фоне волнения стран Западной Европы, что война в Украине может помешать поставкам российского газа через украинскую территорию, напоминает агентство dpa. Страны ЕС ужесточают санкции против российской экономики после вторжения, но не могут отказаться от газа полностью, обещая сделать это в будущем.

Согласно контракту с "Газпромом", за сутки Украина может транспортировать до 109 миллионов кубометров газа. На вторник заявка на транзит через "Суджу" и "Сохрановку" был 88,2 млн куб. А максимальный уровень транзита за текущий месяц был 2 мая - 98,9 миллиона кубометров.

Сокращение импорта на 18 процентов странами ЕС может быть компенсировано снижением расхода газа на фоне выросшей благодаря погоде ветрогенерации, отмечает "Интерфакс".