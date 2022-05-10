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Глава МИД ФРГ заявила в Киеве о планах "навсегда" отказаться от топлива из РФ

Анналена Бербок и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Киеве, 10 мая

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 10 мая стала первым представителем германского правительства, побывавшим с визитом в Украине после начала военного вторжения в эту страну российской армии.

На совместной пресс-конференции после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Бербок назвала Россию страной-"агрессором", которая не следует общим правилам и совершает военные преступления.

Германия находится в процессе снижения своей зависимости от российских энергоносителей с тем, чтобы со временем навсегда свести эту зависимость к нулю, сказала, среди прочего, Анналена Бербок. Вместе с ней в Украину 10 мая приехал и глава МИД Нидерландов Вопке Хустра.

По словам Анналены Бербок, ФРГ поставит Украине современные танки и гаубицы, а также обучит украинских военных обращению с ними. "После 24 февраля стало ясно, что взаимопонимания с Россией быть не может. От санкций нельзя отступить ни на шаг, - сказала германский политик по завершении встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Берлин будет настаивать на "полном членстве" Украины в ЕС.

Анналена Бербок побывала не только в Киеве, но и в столичном пригороде, Буче, где после отхода российской армии были найдены тела сотен мирных граждан. Москва категорически отрицает обвинения в причастности к их гибели российских военных, называя произошедшее "намеренной постановкой".

В ходе визита Бербок также объявила о возобновлении работы в Киеве, уже 10 мая, германского посольства. Но пока там будут находиться лишь сотрудники из основного состава. Дипмиссия была закрыта в украинской столице в середине февраля - на фоне информации о возможности вторжения России. С тех пор посольство осуществляло свои функции из западной части Украины и Берлина.

Другие страны, включая США, Канаду, Францию, Италию, Великобританию и Австрию, уже возобновили работу своих посольств в Киеве.

До сих пор не ясно, посетит ли Украину и когда именно - с целью демонстрации поддержки Киева в условиях российской агрессии - канцлер Германии Олаф Шольц. Зеленский приглашал приехать его 9 мая, но глава правительства ФРГ предложение не принял. Между руководством Украины и Германии сохраняется напряжённость с тех пор, как Киев в середине апреля отказался от визита германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера, которого критиковали за связи с Россией. Также в руководстве Украины было недовольство тем, что Берлин не сразу решился на поставки Киеву тяжёлых вооружений.

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