На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа ООН, пишет Associated Press.

Россия "подавляющим большинством голосов" уступила Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН. Также она проиграла Эстонии членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, а Чехии и Армении – кресло в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

При этом Россию избрали в Комиссию социального развития путём аккламации, в которой отказались участвовать США и Великобритания, заявив, что вторжение России в Украину нарушает международное право. Тем же упрощённым путём Россия вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учёта и отчётности.