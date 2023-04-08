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Россия проиграла выборы в три органа ООН

На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа ООН, пишет Associated Press.

Россия "подавляющим большинством голосов" уступила Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН. Также она проиграла Эстонии членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, а Чехии и Армении – кресло в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

При этом Россию избрали в Комиссию социального развития путём аккламации, в которой отказались участвовать США и Великобритания, заявив, что вторжение России в Украину нарушает международное право. Тем же упрощённым путём Россия вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учёта и отчётности.

  • С 1 апреля Россия является председателем Совета безопасности ООН. МИД Украины назвал это "худшей первоапрельской шуткой в мире". Эту роль Россия будет исполнять месяц, после чего председательство перейдёт к Швейцарии.

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