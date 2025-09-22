Россия просит у ИКАО помощи, чтобы смягчить санкции против авиаотрасли

Россия обратилась к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с просьбой содействовать в смягчении санкций, наложенные на российскую авиаотрасль из-за вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и проекты российских документов.

Сессия ИКАО, на которой будет рассматриваться запрос Москвы, пройдёт на ассамблее в Монреале. Она открывается 23 сентября.

Как сообщает агентство, Россия настаивает на "незаконности" санкционных мер, принятых странами Запада, а также указывает на то, что санкции приводят к недостатку запчастей для эксплуатируемых в России самолётов, что, в свою очередь, негативно сказывается на безопасности в том числе гражданских перевозок. Как утверждают российские представители, запчасти для самолётов Airbus и Boeing приходится искать при помощи сложных схем.

Сообщается, что Россия также намерена добиваться избрания в руководящий орган ИКАО, в котором заседают 36 стран. СССР, а впоследствии Россия, вплоть до 2022 года всегда были в составе совета, но в 2022 году Россия впервые не была в него избрана в связи с вторжением в Украину.

Reuters обращает внимание на то, что Россия намерена обратиться в ИКАО спустя несколько дней после того, как США фактически сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Она вновь сможет закупать запчасти для своих самолётов, а также осуществлять рейсы в большинство стран мира - но не в Россию.

Неясно, каким образом даже в случае поддержки со стороны ИКАО Россия намерена добиваться смягчения санкций - они были введены не ИКАО, а конкретными странами в рамках санкционных пакетов, одобренных в первые месяцы после вторжения 2022 года.