Россия проведёт переговоры с Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин 26 ноября встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт пресс-служба Кремля.

Сообщение о трёхсторонних переговорах, которые пройдут в Сочи, появилось на фоне возобновившихся в последние дни боёв между Арменией и Азербайджаном. Ситуация вдоль границы двух стран остается напряжённой с сентября прошлого года, когда в ходе столкновений погибли не менее 6,5 тысяч человек.

Год назад конфликт удалось урегулировать при посредничестве России. Согласно заключенному мирному соглашению, под контролем Баку осталась значительная часть Нагорного Карабаха и прилегающие территории, в ряде районов был размещён российский миротворческий контингент.

Пресс-служба Кремля отмечает, что переговоры проводятся по инициативе Владимира Путина и приурочены к годовщине прекращения огня. Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.

"Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей", — говорится в пресс-релизе.

Последний раз Никол Пашинян и Ильхам Алиев встречались в январе 2021 года в Москве.