Россия с 9 апреля отменит ограничения на полёты в 52 страны

Россия с 9 апреля отменит ковидные ограничения на регулярные и чартерные рейсы в 52 страны, – об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Список состоит из "дружественных" для России государств – так их назвал чиновник. В него вошли, например, Афганистан, Египет, Китай и Марокко.

По словам Мишустина, уровень заболеваемости коронавирусом идёт на спад, поэтому пора расширять доступные российским авиакомпаниям направления.

Кроме того, как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с 9 апреля будут сняты все ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем россиянами и иностранцами.