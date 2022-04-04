Россия с 9 апреля отменит ограничения на полёты в 52 страны

Россия с 9 апреля отменит ковидные ограничения на регулярные и чартерные рейсы в 52 страны, – об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Список состоит из "дружественных" для России государств – так их назвал чиновник. В него вошли, например, Афганистан, Египет, Китай и Марокко.
По словам Мишустина, уровень заболеваемости коронавирусом идёт на спад, поэтому пора расширять доступные российским авиакомпаниям направления.
Кроме того, как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с 9 апреля будут сняты все ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем россиянами и иностранцами.
- При пересечении сухопутных границ России с другими странами всё ещё действуют ограничения, введенные с начала пандемии COVID-19. Они запрещают россиянам пересекать границу наземным транспортом без особых причин, среди которых могут быть наличие разрешения на работу или лечение.
- После начала "специальной операции" России в Украине многие страны, например все члены Европейского союза, США, Великобритания и другие, в качестве санкций закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов.
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