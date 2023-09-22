Россия снова не выдвинет свой фильм на "Оскар"

В 2023 году, как и в прошлом, Россия не будет выдвигать фильм на премию киноакадемии "Оскар". Об этом ТАСС сообщили три бывших члена Российского оскаровского комитета.

По словам одного из них – продюсера Фёдора Попова, выдвигать фильм на американскую премию, когда "Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно".

Также Попов отметил, что ряды комиссии по выдвижению "сильно поредели, и её деятельность остановилась".

В 2022 году Киноакадемия России, при которой работал оскаровский комитет, отказалась выдвигать фильм на "Оскар". В ответ на это председатель комитета режиссёр Павел Чухрай вышел из состава комитета. Вслед за ним ушло большинство кинематографистов.

До начала своего полномасштабного вторжения в Украину Россия ежегодно выдвигала свои фильмы на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Они неоднократно попадали в шортлисты академии, а драма Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем" даже выиграла в 1994 году. В истории советского кинематографа той же награды удостоились "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Дерсу Узала" Акиры Куросавы и "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова.