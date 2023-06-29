Режиссёров из Якутии пригласили в киноакадемию США

Якутских режиссёров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых пригласили в ряды членов киноакадемии США – наряду с режиссёрами фильма "Всё везде и сразу", американской певицей Тейлор Свифт и канадским исполнителем The Weeknd.

Арбугаевы сняли фильм "Выход" о морском биологе, изучающем моржей на Чукотке, чья жизнь изменилась из-за глобального потепления. В 2023 году картину номинировали на "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм". Ранее кино представили на Берлинском фестивале и наградили престижной премией IDA Documentary Awards.

Всего в киноакадемию пригласили 398 человек из разных сфер кинематографии. Организация заявила, что 40% новых членов – женщины, более трети принадлежат к недопредставленным этническим или расовым сообществам, а более половины представляют 50 стран и территорий (остальные – США).

"Они являются выдающимися мировыми талантами в различных дисциплинах кино, оказывают важное влияние на искусство и науку кинематографа, а также на поклонников кино во всём мире", заявило руководство киноакадемии.

Сейчас в академии около десяти тысячи членов. Киноакадемия ежегодно вручает премию "Оскар", выбирая победителей по многоуровневой системе подсчёта. В 2015 году развернулась масштабная онлайн-кампания #OscarsSoWhite: тогда все двадцать номинированных актёров были белыми. В ответ на это киноакадемия приняла меры по увеличению представленности среди номинантов и своих членов.