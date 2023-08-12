ЕС поставил Украине 200 тысяч боеприпасов и тысячи ракет

Страны Евросоюза поставили Украине более 200 тысяч артиллерийских боеприпасов и более двух тысяч ракет разных типов. Об этом в разговоре с агентством France Presse сообщил официальный представитель ЕС Петер Стано.

В начале этого года Евросоюз согласовал план поставок боеприпасов Украине на сумму два миллиарда евро. Пакет помощи предусматривает как непосредственное снабжение украинских войск из имеющихся у европейских стран запасов, так и заказы на производство новых боеприпасов. Цель плана – в течение года обеспечить Украину миллионом снарядов.

В соответствии с первым этапом плана, действовавшим с февраля до конца мая, был выделен один миллиард евро для оплаты странам ЕС примерно половины стоимости снарядов, поставленных из их арсеналов. При этом осуществить поставки в предусмотренном объеме не удалось, отмечает France Press.

Государства Евросоюза ведут переговоры с производителями вооружений о совместных контрактах на производство 155-миллиметровых снарядов и ракет для Украины.

По данным ЕС, входящие в него страны с начала войны России против Украины оказали Киеву военно-техническую помощь на сумму в 20 миллиардов евро. США по состоянию на конец июля выделили Украине около 44 миллиардов долларов.

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