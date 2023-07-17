Россия стала единственной страной с бизнес-центром в Афганистане

В столице Афганистана Кабуле открылся российский деловой центр. Он основан по инициативе Татарстана. Учредителем выступил казанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России. Таким образом, Россия стала единственной в мире страной с бизнес-представительством в Афганистане.
В церемонии открытия с российской стороны приняли участие первый секретарь посольства России в Афганистане Алексей Николаев и советник посольства по экономике Ринат Борануков, сообщает издание "Татар-Инфо".
В деловой центр смогут приезжать бизнесмены из России, жить в нём и проводить переговоры. Территория центра находится под усиленной охраной. Директор благотворительного фонда Рустам Хабибуллин рассказал, что при необходимости будут организованы выезды в другие районы Кабула и провинции Афганистана.
На площадке бизнес-центра открыто представительство татарстанской энергетической компании "КЭР-холдинг". Она намерена строить в Афганистане угольные электростанции.
Ранее Хабибуллин отмечал, что правительство Афганистана намерено привлекать инвестиции в строительство также цементных, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, фармацевтических комплексов. Оно готово предлагать варианты государственно-частного партнерства.
- Во главе Афганистана находится исламская радикальная группировка "Талибан", признанная российскими властями террористической и запрещённая в России.
- После прихода талибов к власти в 2021 году в стране массово нарушаются права человека. Светское законодательство практически полностью заменено законами шариата. В Афганистане практикуется преследование инакомыслящих и публичные казни. Женщины лишены права на образование и работу.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.