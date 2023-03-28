В Афганистане задержали защитника образования для девочек

В Афганистане задержали активиста Матиуллу Весу, выступающего за право афганских девочек на образование. Об этом сообщает ООН.

Весу задержали талибы возле его дома в Кабуле, рассказал его брат в комментарии Радио Свобода. По его словам, Весу избили и бросили в машину, которая уехала в неизвестном направлении.

Миссия ООН в Афганистане призывает находящееся у власти радикальное движение "Талибан" объяснить причины ареста Весы, сообщить о его местонахождении и обеспечить ему доступ к юристам и семье.

"Талибан" не комментировал информацию о задержании Весы.

30-летний Матиулла Веса – основатель и президент неправительственной группы Pen Path, которая путешествует по Афганистану с передвижной школой и библиотекой. Веса запустил этот проект 14 лет назад, начав кампанию за образование для девочек и распространяя книги в сельских районах.

Веса продолжил эту деятельность и после того, как "Талибан" запретил девочкам посещать школу после шестого класса и учиться в университетах.

После захвата талибами Афганистан стал самой репрессивной страной по отношению к женщинам и девочкам: новые правила фактически запирают их дома, заявили в ООН. Афганки не могут получить желаемое образование и работу, вынуждены путешествовать с опекуном-мужчиной и носить закрытую одежду. За нарушение этих норм женщину могут избить и посадить в тюрьму.

По данным ООН, более 11 миллионов афганских женщин и девочек нуждаются в гуманитарной помощи. Получить её сложно из-за запрета женщинам работать в неправительственных организациях.

После прихода к власти в 2021 году талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному и высшему образованию для студенток, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.

В декабре 2022 года министерство экономики правительства талибов запретило женщинам работать в НПО, поскольку некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода в понимании талибов.

Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.

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