Россия ударила по нескольким областям Украины, есть погибший

Российские войска в ночь на 8 декабря ударили по Черниговской, Сумской и Днепропетровской областям Украины. Погиб один человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Чернигове в результате падения дрона повреждены оконные конструкции и газопровод многоквартирного дома, пострадали три человека, один из них госпитализирован. Спасатели ликвидировали возгорание на газопроводе.

В Днепре в результате российской атаки горело административное здание, повреждены три многоквартирных дома и автомобили. В Криворожском районе погиб местный житель, повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом и газопровод, сообщили в ГСЧС.

В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате обстрела ранены четыре человека, среди них 14-летний мальчик, в Никопольском районе пострадала 13-летняя девочка. Повреждены две пятиэтажки, школа искусств и автомобиль.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные в ночь на 8 декабря атаковали Украину 149 беспилотниками различных типов, из них был сбит 131.