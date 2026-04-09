Россия ударила по Запорожской и Днепропетровской областям

Российские войска утром девятого апреля ударили по Запорожскому району, один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, было нанесено не менее восьми ударов. В поселке Балабино повреждены частные жилые дома.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о двух раненых в результате российских атак в трёх районах. В Никопольском районе, по его словам, повреждены многоэтажные и частные дома, гараж и автомобили, в Павлограде – магазины и жилые дома, в Синельниковском районе – автомобили и частные дома.

Вечером восьмого апреля, как сообщили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК, российские военные нанесли удар по подстанции в Одесской области. В компании заявили, что её специалисты осматривают поврежденное оборудование. "Как только позволит ситуация безопасности, начнем ремонт. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", – говорится в сообщении. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер также писал о повреждении объекта критической инфраструктуры, не уточняя подробности, отмечает Настоящее время.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на четверг атаковала Украину 119 беспилотниками, из которых силы ПВО сбили 99. Еще 16 дронов упали в 11 локациях, говорится в сообщении.