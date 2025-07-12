Россия в ночь на субботу атаковала Львов, Черновцы, Луцк и Харьков

В ночь на 12 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Под обстрел попали несколько городов, включая Львов, Черновцы, Луцк и Харьков.

Во Львове ранения, по уточнённым данным, получили шесть человек. В городе повреждены два многоквартирных дома, загорелась кровля нежилого здания, пострадали детский сад, десятки автомобилей. Нарушено движение троллейбусов из-за повреждения контактной сети.

По данным местных властей, также повреждены два промышленных объекта. Одной из целей атаки, по всей вероятности, было здание корпорации "Электрон".

В Черновцах в результате падения обломков дронов и ракет погибли два человека. Четверо получили тяжёлые ранения, 10 — лёгкие травмы. Повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

В Луцке разрушен частный дом, повреждены стекла в соседних зданиях, загорелся автомобиль. Жертв, по данным мэра города, нет.

В Харькове, по информации военной администрации, удар пришёлся на Киевский район. Были применены две авиабомбы и восемь беспилотников. Повреждены предприятие, жилой дом, вуз, гараж и автомобили.

В Синельниковском районе Днепропетровской области два человека погибли сегодня утром в результате российского удара управляемыми авиабомбами. Кроме того, в больнице умер житель Никополя, тяжело раненный вчера при обстреле города.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за ночь российские войска выпустили 26 крылатых ракет и почти 600 дронов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что удалось сбить 25 крылатых ракет Х-101 и 319 ударных дронов. Ещё 258 дронов-имитаторов были "локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ". Зафиксированы попадания одной ракеты и 20 дронов в пяти локациях.

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