Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"

Дания вслед за Швецией прекратила расследование взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", произошедших в 2022 году.

"В результате расследования власти пришли к выводу, что на газопроводах произошла умышленная диверсия. Однако у следствия нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании", говорится в заявлении полиции Копенгагена.

Датская полиция заявила, что сотрудничала с иностранными партнёрами и что проведённое расследование было "сложным и всесторонним". Уточняющих комментариев агентству Reuters полиция не дала.

Ранее о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках" объявила Швеция. Прокуратура страны "не смогла установить подозреваемых". Все материалы Швеция передала Германии, которая продолжает расследовать взрывы.