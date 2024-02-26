Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"

Дания вслед за Швецией прекратила расследование взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", произошедших в 2022 году.
"В результате расследования власти пришли к выводу, что на газопроводах произошла умышленная диверсия. Однако у следствия нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании", говорится в заявлении полиции Копенгагена.
Датская полиция заявила, что сотрудничала с иностранными партнёрами и что проведённое расследование было "сложным и всесторонним". Уточняющих комментариев агентству Reuters полиция не дала.
Ранее о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках" объявила Швеция. Прокуратура страны "не смогла установить подозреваемых". Все материалы Швеция передала Германии, которая продолжает расследовать взрывы.
- Три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", проходящих по дну Балтийского моря из России, были повреждены в сентябре 2022 года. Утечки произошли в экономических зонах Швеции и Дании. В результате в атмосферу попало огромное количество метана.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, но виновные ещё устанавливаются. Россия в расследовании не участвует. Москва возлагает ответственность за случившееся на США, Великобританию и Украину. Те свою причастность отрицают. Магистраль восстановлению не подлежит.
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