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Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"

Утечка газа из "Северного потока – 1", сентябрь 2022 года
Утечка газа из "Северного потока – 1", сентябрь 2022 года

Дания вслед за Швецией прекратила расследование взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", произошедших в 2022 году.

"В результате расследования власти пришли к выводу, что на газопроводах произошла умышленная диверсия. Однако у следствия нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании", говорится в заявлении полиции Копенгагена.

Датская полиция заявила, что сотрудничала с иностранными партнёрами и что проведённое расследование было "сложным и всесторонним". Уточняющих комментариев агентству Reuters полиция не дала.

Ранее о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках" объявила Швеция. Прокуратура страны "не смогла установить подозреваемых". Все материалы Швеция передала Германии, которая продолжает расследовать взрывы.

  • Три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", проходящих по дну Балтийского моря из России, были повреждены в сентябре 2022 года. Утечки произошли в экономических зонах Швеции и Дании. В результате в атмосферу попало огромное количество метана.
  • Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, но виновные ещё устанавливаются. Россия в расследовании не участвует. Москва возлагает ответственность за случившееся на США, Великобританию и Украину. Те свою причастность отрицают. Магистраль восстановлению не подлежит.

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