Правительство России запретит экспорт бензина в другие страны с 1 марта. Ограничение будет введено после серии атак украинской армии на нефтеперерабатывающие заводы и аварий, последствия которых не могут быть быстро преодолены из-за западных санкций.

Запрет будет действовать полгода, сообщил агентствам представитель вице-премьера России Александра Новака. Мера должна помочь удержать цены в сезон увеличенного спроса на топливо на фоне сокращения производства.

Кроме того, НПЗ, как ожидается, обяжут продавать 16 процентов произведённого дизельного топлива на бирже. Сейчас они обязаны продавать 12,5 процента.

В январе-феврале четыре нефтеперерабатывающих завода в России, в том числе в Волгограде, Краснодарском крае, Туапсе и Усть-Луге, были повреждены в результате атак беспилотников. Крупная поломка произошла на Нижегородском НПЗ. Производство бензина в России было сокращено почти на 2%.

На этом фоне биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8–23%, передаёт РБК.

Запрет на экспорт топлива уже вводился правительством осенью. Тогда отраслевые эксперты отмечали, что у правительства нет возможности долго поддерживать такой запрет. Топливо негде хранить, а затоваривание привело бы к сокращению производства нефти, писала газета "Коммерсантъ".