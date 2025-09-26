Россия ввела санкции против нескольких граждан Великобритании

Власти России запретили въезд в страну нескольким гражданам Великобритании, в том числе заместителю министра финансов Эмме Рейнолдс и заместителю директора Управления по применению торговых санкций Министерства предпринимательства и торговли Анне Дибел-Юнг.

В заявлении МИД России говорится, что персональные ограничения введены "в ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона". Ведомство утверждает, что добавило в "стоп-лист" людей, "запятнавших себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастных к подрывной работе Лондона на российском направлении".

В российский санкционный список также попали начальник Управления по применению финансовых санкций МИД Великобритании Макс Петрокофски, депутат Палаты общин парламента Великобритании от Шотландской национальной партии Дэвид Майкл Дуган, два участника Целевой группы по морским санкциям Гонсало Саис Эраскин и Кинга Редловска.