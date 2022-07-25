Россия закупила на 19% меньше тестов на ВИЧ, чем требуется больным

Число тестов для диагностики ВИЧ, закупленных Россией в 2021 году, не покрывает всю потребность в них. При этом значительная доля тестов импортируется, а не производится в России. Это следует из доклада Международной коалиции по готовности к лечению (ITPC), о котором рассказывает РБК.

Используя данные Минздрава, ITPC подсчитала, что в 2021 году россиянам, живущим с ВИЧ, требовалось 2,8 миллионов различных тестов на ВИЧ. При этом закуплено было 2,3 миллиона тестов, что на 19% меньше необходимого.

Также авторы доклада выяснили, что существенная доля необходимых тестов импортируется из стран, которые Россия считает недружественными. Более 97% тестов на определение иммунного статуса были закуплены за рубежом, среди тестов на определение резистентности к лекарствам против ВИЧ доля импорта составляет 72%, на определение вирусной нагрузки – 31%.

Руководитель отдела мониторинга ITPCru Наталья Егорова отмечает, что в случае отказа иностранных фармкомпаний от поставок пострадает значительное число пациентов, в том числе беременные, которым тоже проводят диагностику ВИЧ. По словам Егоровой, эта отрасль не была предметом внимания российских производителей, поэтому "абсолютно точно в ближайшее время заменить иностранные тесты на ВИЧ невозможно".

Минздрав России не согласился с выводами ITPC. Главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус ответил, что приведённые в докладе данные не соответствуют действительности и направлены на "дискредитацию социальной сферы нашей страны". В Минздраве также отметили, что в условиях дефицита можно использовать "неоригинальные расходные материалы без согласия правообладателя" или их подтверждённые альтернативы.