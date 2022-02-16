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В США зафиксирован первый случай излечения женщины от ВИЧ

В США у пациентки наступила ремиссия ВИЧ после трансплантации стволовых клеток, сообщает CNN. Всего в мире это четвёртый вероятный случай излечения заболевания, но три предыдущих раза излечивались мужчины.

Помимо ВИЧ, у пациентки был диагностирован лейкоз. В 2017 году ей провели трансплантацию стволовых клеток, взятых от донора с генетической мутацией, которая блокирует проникновение ВИЧ в клетки. Спустя три года она перестала принимать антиретровирусную терапию, а через 14 месяцев вирус в её организме по-прежнему не обнаруживается.

По словам исследователей, в год такой способ лечения может помочь 50 пациентам с ВИЧ и раком крови. При этом он не подойдет для лечения людей, у которых нет медицинских показаний к трансплантации. А в 20 процентов случаев такой способ лечения может вызвать другие проблемы со здоровьем.

  • Первым человеком, излечившимся от ВИЧ, стал в 2007 году Тимоти Рэй Браун, которого первоначально называли "берлинским пациентом". Он умер в 2020 году после рецидива лейкемии. Также исследователи сообщали о двух других пациентах из Лондона и Дюссельдорфа, которые достигли устойчивой ремиссии ВИЧ после трансплантации.
  • Несмотря на четыре случая стойкой ремиссии, ВИЧ по-прежнему считается неизлечимым заболеванием. Однако в прошедшем сентябре медицинский регулятор США одобрил испытания препарата от болезни, редактирующего ДНК.

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