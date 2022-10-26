Россия заняла 107-е место в рейтинге верховенства закона и права

Международная неправительственная организация World Justice Project (Всемирный правовой проект) опубликовала свой ежегодный рейтинг верховенства права в странах мира за 2022 год. Россия заняла в нём 107-е место из 140 возможных, между Ливаном и Кот-Д'Ивуаром.

В топ-пятёрку наиболее правовых стран мира вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Замыкают список Гаити, Демократическая республика Конго, Афганистан, Камбоджа и Венесуэла.

Беларусь - на 99-й позиции, Украина - на 76-й.

Подсчёт ведётся по восьми категориям, в числе которых возможность для демократических институтов контролировать государственную власть, уровень коррупции, соблюдение основных прав человека, открытость правительства и другие.

Исполнительный директор World Justice Project Элизабет Андерсон заявила, что авторитарные тенденции в последние годы усугубляются. "Сдерживание государственной власти ослабевает, а уважение к правам человека снижается," - сказала Андерсон. В странах, где правовая ситуация ухудшается, по её словам, сейчас проживает около 4,4 млрд жителей земли.