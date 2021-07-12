Страна Путина, режим Патрушева

Главные мировые события прошедшего уикенда: финал чемпионата Европы по футболу, антиправительственные выступления на Кубе, победа проевропейской партии Майи Санду на выборах в Молдове. А в России правящая чекистская элита отметила юбилей одного из столпов режима Путина: секретарю Совета безопасности Николая Патрушеву исполнилось 70 лет. Обозначились новые предвыборные комбинации властей, направленные против либеральной оппозиции.

Общественные настроения в России обсуждают политолог Валерий Соловей и социолог, директор «Левада-центра» (объявлен в РФ иноагентом) Денис Волков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 12 июля в 19:05