Министерство финансов планирует увеличить налоги для жителей России с зарплатами свыше 122 тысяч рублей и повысить налоги на имущество для состоятельных граждан. Планируется снизить вдвое беспошлинный лимит покупок из иностранных интернет-магазинов и ввести налог на лимонады.

За счёт этого правительство планирует собирать до 170 миллиардов рублей в год. Об этом пишет российская версия журнала Forbes.

45 миллиардов рублей планируется собирать со страховых взносов в Пенсионный фонд. Сейчас работодатель платит в фонд 22 процента с зарплат до 122 тысяч рублей в месяц, а с зарплат выше — 10 процентов. Власти планируют поднять этот порог, чем он выше, тем больше работодатели будут платить с хорошо зарабатывающих сотрудников. Повышение планки затронет около 7 процентов граждан, или пяти миллионов человек, рассказал "Известиям" управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

33 миллиарда в год придут от налога на лимонад и повышения акцизов на алкоголь. Правительство планирует ввести специальный акциз на сахаросодержащие напитки, пишет Forbes. Так называемый налог на сахар обсуждается в России с 2015 года. Ставки алкогольных акцизов в 2021 году уже повышались, но государство планирует увеличить их в следующем году ещё на 10 процентов.

22 миллиарда государство хочет получить с мобильных операторов и их клиентов. Минфин предлагает удвоить плату за использование радиочастотного спектра, которую платят участники рынка. Они прошлой осенью просили наоборот избавить их от этих расходов, писал "Коммерсантъ", но тогда идея была раскритикована чиновниками.

20 миллиардов государство хочет заработать за счёт покупок из зарубежных интернет-магазинов. Сейчас порог беспошлинной торговли из-за границы составляет 200 евро. Правительство думает сократить его до ста, рассказывает Forbes. Ранее обсуждалось сокращение до 20 евро, однако эта мера пока обсуждается чиновниками Евразийского экономического союза.

Ещё 50 миллиардов заплатят состоятельные граждане. Правительство планирует увеличить налог на недвижимое имущество, совокупная стоимость которого выше 500 миллионов рублей. Ставка налога вырастет в три раза — с 0,1 до 0,3 процента.