Россия запретила въезд 235 муниципальным депутатам Австралии

Министерство иностранных дел России запретила въезд в страну 235 гражданам Австралии - все они депутаты муниципальных советов. В заявлении МИД утверждается, что 235 депутатов "формируют в своей стране антироссийскую повестку в рамках русофобской кампании коллективного Запада". Также российское внешнеполитическое ведомство указывает, что вносит австралийцев в чёрный список в ответ на санкции, введённые Австралией против российских физических и юридических лиц.
В поимённом списке персон нон грата - бывшие и действующие депутаты законодательного совета штата Южная Австралия и законодательного собрания штата Виктория.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину Австралия осудила действия российских властей и ввела санкции против РФ. По данным австралийского правительства, под ограничения подпали более тысячи физических и юридических лиц, поддерживающих российскую агрессию.
- В феврале этого года австралийские власти включили в санкционный список 55 граждан России и 37 организаций. Они были направлены против тех, кто, по мнению Австралии, "участвовал в депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем России".
Форум