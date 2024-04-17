Россия запретила въезд 235 муниципальным депутатам Австралии

Министерство иностранных дел России запретила въезд в страну 235 гражданам Австралии - все они депутаты муниципальных советов. В заявлении МИД утверждается, что 235 депутатов "формируют в своей стране антироссийскую повестку в рамках русофобской кампании коллективного Запада". Также российское внешнеполитическое ведомство указывает, что вносит австралийцев в чёрный список в ответ на санкции, введённые Австралией против российских физических и юридических лиц.

В поимённом списке персон нон грата - бывшие и действующие депутаты законодательного совета штата Южная Австралия и законодательного собрания штата Виктория.