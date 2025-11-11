Ссылки для упрощенного доступа

Россия запретила въезд 30 журналистам и профессорам из Японии

МИД России сообщил о запрете на въезд в страну для 30 граждан Японии. Большинство человек в списке — журналисты и профессора японских вузов. Единственный чиновник в перечне — официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамуро.

Запрет действует бессрочно, заявляют в российском ведомстве. МИД объяснил запрет ответом на санкции со стороны Японии. Они, в свою очередь, были введены из-за российского вторжения в Украину. В последний раз японский санкционной список расширялся в начале осени.

В конце октября в Японии было назначено новое правительство. На первой пресс-конференции новый глава МИД Тосимицу Мотэги заявил, что Токио продолжит поддержку Украины. "Для скорейшего прекращения огня мы продолжим предпринимать решительные действия в отношении России, включая введение санкций", — заявил он.

