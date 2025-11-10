Россиян предупредили об отключении интернета после возвращения в страну

Российские операторы связи начали рассылать СМС-уведомления о том, что после возвращения из-за границы пользователям будут отключать мобильный интернет на сутки.

Такие сообщения разослали, в частности, "Мегафон" и "Билайн". В сообщении"Билайна" говорится и об ограничении СМС "в соответствии с требованиями безопасности", пишет "Верстка".

Чтобы снять ограничения пользователям будет необходимо пройти верификацию. В сообщении "Билайн" отмечается, что без верификации "услуги автоматически возобновятся через 24 часа".

Согласно сообщению "Мегафона", пользователям останутся доступными звонки и некоторые сервисы, в том числе "Госуслуги", приложения VK, "Яндекса", Ozon и Wildberries.

В Минцифры заявили, что ограничения необходимы для повышения защиты от беспилотников, так как сим-карты могут находиться внутри дронов и использоваться для их навигации. Механизм начал действовать в тестовом режиме 10 ноября.

Согласно сообщению ведомства, ограничения будут вводиться также в том случае, если сим-карта была неактивна в течение 72 часов.