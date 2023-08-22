Россиянам с ВНЖ Латвии могут дать отсрочку для изучения языка

Гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, могут предоставить отсрочку на два года, чтобы они успели сдать экзамен по латышскому языку. Об этом заявил министр внутренних дел страны Марис Кучинскис.
Кучинскис сказал, что правительство намерено изменить иммиграционный закон, чтобы предоставить россиянам в Латвии временные виды на жительство ещё на два года, пока они не выучат государственный язык. Он подчеркнул, что Латвия пока не намерена депортировать россиян, не предоставивших сертификаты о владении латышским.
Ранее сообщалось, что власти страны могут предложить наскольким тысячам россиян, которые ещё не сдали экзамен, покинуть страну с начала осени. Их виды на жительство не будут переоформлены. В числе этих граждан России много пожилых людей, которым изучение языка даётся с трудом.
- В Латвии проживает 25 317 граждан России с особым статусом. Прежде чем получить российский паспорт, они были латвийскими гражданами или (в подавляющем большинстве) так называемыми негражданами.
- В конце сентября 2022 года латвийский парламент – Сейм – законодательно аннулировал постоянные виды на жительство для таких людей с 2 сентября 2023 года. Чтобы сохранить право жить в Латвии, они должны оформить вид на жительство по новой процедуре. Для этого нужно подать в Управление по делам гражданства и иммиграции свидетельство о знании латышского языка и доказать, что ежемесячные доходы в течение последнего года были не ниже минимальной зарплаты (620 евро в 2023 году) или что человек получает латвийскую пенсию.
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