Россиянам с ВНЖ Латвии могут дать отсрочку для изучения языка

Гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, могут предоставить отсрочку на два года, чтобы они успели сдать экзамен по латышскому языку. Об этом заявил министр внутренних дел страны Марис Кучинскис.

Кучинскис сказал, что правительство намерено изменить иммиграционный закон, чтобы предоставить россиянам в Латвии временные виды на жительство ещё на два года, пока они не выучат государственный язык. Он подчеркнул, что Латвия пока не намерена депортировать россиян, не предоставивших сертификаты о владении латышским.

Ранее сообщалось, что власти страны могут предложить наскольким тысячам россиян, которые ещё не сдали экзамен, покинуть страну с начала осени. Их виды на жительство не будут переоформлены. В числе этих граждан России много пожилых людей, которым изучение языка даётся с трудом.