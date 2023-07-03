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Латвия возобновляет ограниченную выдачу виз гражданам России

Министерство иностранных дел Латвии в понедельник объявило, что возобновляет выдачу виз гражданам России. Ранее, 26 июня, консульства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от россиян.

В заявлении латвийского МИД сказано, что с 4 июня консульские органы страны снова начнут принимать заявления на визы от российских родственников граждан и резидентов Латвии и граждан Евросоюза, а также на визы по гуманитарным причинам - таковыми могут считаться тяжёлая болезнь родственника в Латвии, посещение похорон или прямая угроза жизни и безопасности в своей стране.

26 июня МИД Латвии прекратило приём заявлений от россиян на все типы виз, включая гуманитарные, из-за "непредсказуемого развития внутриполитических событий в России". Ведомство имело в виду вооружённый мятеж ЧВК "Вагнер".

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