Россиянам запретят работать в не зарегистрированных в России НКО

Государственная дума России в первом чтении приняла три законопроекта, вводящих административную и уголовную ответственность за участие в деятельности зарубежных или международных неправительственных организаций, не внесенных в особый реестр. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроекты предусматривают штрафы за сотрудничество с НКО, не внесенных в соответствующий реестр. Внесение в этот реестр предполагает контроль над деятельностью организации со стороны властей. К таким организациям относятся, к примеру, Human Rights Watch или Amnesty International.

При повторном правонарушении наступает уголовная ответственность. Уголовная ответственность наступает с первого нарушения, если "нарушитель" был судим по статьям об уклонении от обязанностей "иноагента" и осуществлении деятельности нежелательной организации.

Поправки в административный кодекс предусматривают штрафы до пяти тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей и возможность выдворения для лиц без гражданства и иностранных граждан. Должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим — до 100 тысяч рублей.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают до трех лет лишения свободы.