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Россияне написали рекордное количество жалоб на Министерство обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу

За время войны в Украине россияне написали президенту больше миллиона жалоб на Министерство обороны. Это в 6 раз больше довоенного показателя. Люди недовольны работой военкоматов, зарплатами и требуют найти пропавших без вести солдат. Об этом в своём исследовании пишут "Важные истории."

Минобороны в первом квартале 2022 года обогнало по количеству обращений Пенсионный фонд (557 тысяч), Центробанк ( 489 тысяч) и МВД (305 тысяч). Больше всего жалоб на ведомство поступило в апреле 2022 года – почти 624 тысячи.

В материале сказано, что в апреле россияне чаще всего жаловались на работу военкоматов – 83 тысячи обращений. 67 тысяч жалоб поступило из-за недовольства денежными выплатами контрактникам. На отсутствие помощи в поиске пропавших без вести и военнопленных пожаловались 42 тысячи россиян, и 28 тысяч обращений поступило с жалобами на вооружение армии и военную технику.

"Важные истории" проанализировали общее число обращений к президенту, которые касаются Минобороны. С 2016 года ведомство удовлетворило только 3 процента от общего числа жалоб.

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