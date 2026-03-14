Рейтинг ниже некуда. Россияне перестали доверять власти

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

Что происходит с популярностью президента России? ВЦИОМ показывают заметное снижение спонтанного доверия к Владимиру Путину. Перебои с мобильной связью добрались и до Москвы. Высокие технологии, цифровой контроль и растущие опасения Кремля за безопасность власти.

Итоги 11-й недели 2026 года Мумин Шакиров подводит с публицистом Станиславом Белковским, и писателем Иваном Филипповым.

В официальном Телеграм канале Кремля, по всей видимости, ошибочно опубликовали технический дубль видеосъемки, где Владимир Путин поздравляет женщин с 8 Марта. При этом президент РФ покашливает и жалуется на першение в горле. Это видео было в доступе совсем недолго, его заменили правильную версию - без кряхтения и пауз: обращение кремлевского начальника во второй версии звучало безупречно. Так ли случайна эта ошибка, или, может быть, проявление человеческого в общественном поле было призвано привлечь внимание или повысить рейтинг Путина? А что с рейтингом не так?

Государственный центр ВЦИОМ публикует свежие социологические данные. И цифры оказываются неожиданными. Из опубликованных 6 марта данных следует, что в конце февраля только 32,1% россиян назвали Путина в ответ на просьбу назвать любого политика, которому они доверяют. Это называется открытым вопросом. Второму человеку в стране - главе российского правительства Михаилу Мишустину - доверяют всего 4,5 % опрошенных. Это минимальный результат за все время войны с Украиной.

Вскоре за опросом происходят отключения мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге. Столичные города уже мало чем отличаются от провинции, где ограничения связи стали привычным явлением. Политолог Екатерина Шульман сравнивает подобные запретительные меры с антиалкогольной кампанией Михаила Горбачева: чем жёстче ограничения, тем изобретательнее становятся способы их обхода.

О колебаниях рейтингов власти и реакциях Кремля на эти цифры, мы поговорим с писателем и публицистом Станиславом Белковским.

– ВЦИОМ опубликовал данные, где так называемый спонтанный рейтинг доверия Путину составляет около 32%. Можно ли считать такую цифру сигналом скрытого недовольства внутри системы?

– Да, конечно можно. Тем более, ВЦИОМ уже раскаялся в том, что опубликовал этот рейтинг. Сегодня опубликованы новые данные уже не спонтанного опроса, которые показывают уровень доверия к Владимиру Путину 77% . Это, конечно, значительно меньше ста, но уже примерно соответствует ожиданиям Кремля. Для администрации президента и для структур, работающих на нее, данные ВЦИОМ - это важно, поскольку это отражает уровень и качество их деятельности по обеспечению душевного спокойствия вождя. Но для самого вождя это не имеет никакого значения. Он не реагирует на рейтинги, поскольку в его понимании рейтинг - это некая цифра, формируемая администрацией президента.

– А на что тогда сам Путин реагирует, если не на цифры?

– Он реагирует на собственные внутренние представления о стабильности системы. Совершенно очевидно, что при этом принимается ряд непопулярных мер. Достаточно непопулярной является сама война, так называемая "специальная военная операция". Не случайно большинство россиян выступает за ее скорейшее прекращение. При этом примерно такое же количество россиян выступает за победу РФ в этой войне. Что еще раз подтверждает, что оптика социологии при тоталитаризме не работает, поскольку очень значительная часть респондентов воспринимает социологического интервьюера как полицейского агента власти и боится говорить ему то, что думает на самом деле. Респонденты говорят то, что с их точки зрения устраивает власть. И непопулярной, естественно, является фактическая блокада интернета и переход к системе "белых" списков, когда закрыта большая часть ресурсов, к доступности которых россияне привыкли за минувшие десятилетия.

Но Владимира Путина это не волнует. Он считает, что он контролирует ситуацию в стране. А в тоталитарном государстве общественное мнение вообще не имеет никакого значения. Контроль осуществляется за счет сакральной фигуры самого вождя, а также за счет построенного им мощного репрессивного аппарата. И Путин делает то, что подсказывает ему его политическая интуиция, которая его не подводила в минувшие 26 лет и всегда позволяла ему двигаться в направлении укрепления его собственной власти, а ни в коем случае не ее ослабления. Владимир Владимирович на всем протяжении своей политической карьеры живет со своей страной по принципу "стерпится-слюбится". Да, народ может быть в определенные периоды времени чем-то недоволен, но когда народ убеждается с течением времени, что изменить это невозможно, то по известной психологической теории наступает стадия принятия.

– В сети появилось черновое видео поздравления с 8 Марта , на нем Путин кашляет, дубль перезаписывают. Это попытка слегка очеловечить образ лидера или просто техническая утечка внутри администрации?

– Я думаю, что это технический сбой. Как говорил один из моих учителей, если есть выбор между теориями заговора и бардака, всегда выбирай бардак. Я его и выбираю. Этот технический сбой, в отличие от многих наблюдателей, я не считаю каким-то имиджевым ударом по Владимиру Путину. В свои 72 он выглядит достаточно бодро, а то, что у него першит в горле, и он может свободно сказать, давайте перезапишем, ну так и ваш покорный слуга, будучи несколько моложе Путина, тоже иногда так делает.

– После ликвидации иранского лидера, ряда высокопоставленных иранских чиновников с использованием технологии цифрового слежения, российские власти начали заметно ограничивать интернет и связь. Можно ли предположить, что в Кремле опасаются?

– Разумеется. В Кремле давно взят курс на фактически блокаду свободного интернета. Изначально была взята на вооружение китайская модель Firewall. Однако сейчас Кремль пошел дальше уважаемых старших китайских партнеров и собирается, видимо, вводить систему "белого" списка, при которой доступными в Российской Федерации будут только определенные ресурсы, определенный набор интернет-сайтов.

– Это временная мера, связанная с войной, или формирование долгосрочной модели цифрового контроля?

– Это долгосрочная модель цифрового контроля. Видимо, в последние дни в Москве и вообще в Российской Федерации проходило тестирование системы "белого" списка, о котором мы упомянули. Эта система, видимо, скоро будет внедрена полностью, и недорогой россиянин лишится доступа к ресурсам, бывшим привычными в минувшие годы и десятилетия. Это, безусловно, большой стресс для россиянина, в том числе, утрата привычных социальных сетей, включая Телеграм. И даже если война с Украиной закончится в ближайшее время, тогда на повестку дня в России выйдет война с Европой. Точнее, угроза атаки со стороны враждебных стран Евросоюза во главе с Германией, Францией и примыкающей к ним Британии. А значит, в доктрине власти сохранятся все те угрозы, которые требуют фактической блокады свободного интернета в РФ.

– Украинский фронт давит сегодня на рейтинг Путина или людям это неинтересно?

– Люди хотели бы скорейшего завершения войны, поскольку она является дестабилизирующим фактором, ухудшающим их качество жизни. В то же время, Владимир Путин сделал все возможное, вопреки Z-пропаганде, чтобы эта война не была народной, чтобы подавляющее большинство населения РФ не знало о войне и не воспринимало ее как свое собственное дело. Тем более, воюют в этой войне наемники, как мы знаем. Частичная мобилизация 2022 года была лишь очень неприятным для Путина эпизодом, на что он вынужден был тогда пойти. И как он сам тогда сказал, удержать линию фронта силами контрактников было невозможно. Сейчас в его понимании он не проигрывает войну, а колебания линии фронта с точки зрения Кремля не имеют существенного значения, потому что это война на истощение: у кого раньше закончатся ресурсы, для истощения которых у Украины служат систематические российские атаки на украинскую критическую инфраструктуру, включая энергетическую и логистическую. То есть надо довести ситуацию до точки, когда независимо от того, где линия фронта, Украина не может сопротивляться. В этом путинская стратегия. Да, у народа есть глухое раздражение, что война несколько затянулась. Но в тоталитарном государстве, как мы знаем по опыту Советского Союза, где мы с вами родились, народное недовольство не является существенным, тем более решающим фактором. Поскольку на всякое народное недовольство найдется ГУЛАГ и репрессивная машина.

– Бытует мнение, что война - комфортное состояние Владимира Путина, она дает ему возможность держать в напряжении страну. Вы согласны?

– Нет, это не так. Путин не человек войны. Есть такие лидеры в мировой истории - тип Наполеона Первого Бонапарта и его аналоги, - которые действительно комфортно могут чувствовать себя только в состоянии войны, а если война прекращается, им нужен повод для ее возобновления. Путин – нет. Путин, скорее, человек анабиоза. Для него идеальная модель жизни – это не война, а пребывание в бункере. И у путинской войны есть вполне конкретные цели. Цель номер два изначально – установить контроль над властью в Киеве, создать там промосковский режим. Цель номер один – договориться с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности. К цели номер два он пока не близок, я не вижу перспектив формирования в Киеве промосковского режима, независимо от того, когда война закончится, каковы будут условия прекращения боевых действий высокой интенсивности. Но к цели номер один - договоренности с Вашингтоном - он близок как никогда. И ни при каком другом президенте, кроме Трампа, ему такой возможности не представлялось. Поэтому я думаю, что он стремится положить конец этим боевым действиям, которые, кроме того, весьма изнурительны для российской экономики.