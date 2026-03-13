Не ловит даже на парковке!

В Госдуме третий день депутаты заседают без интернета. Не работает ни мобильная связь, ни Wi-Fi, пишут "Ведомости" со ссылкой на три источника в нижней палате российского парламента. Депутат Михаил Делягин жалуется, что не работает даже мессенджер Max. Ловит сеть только около гардероба. Делягин добавил, что депутаты должны быть “едины с народом”. В Москве уже вторую неделю наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. От блокировок страдает бизнес, который за пять дней из-за проблем со связью потерял от 3 до 5 миллиардов рублей. Однако, как говорит Дмитрий Песков, на компенсацию рассчитывать не придется, речь идёт только о минимизации потерь.

О реакции депутатов на плоды своей работы и о тех, кто теряет или зарабатывает на блокировках, поговорим с политиком Евгением Ступиным.