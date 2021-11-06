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Кадыров раскритиковал Симоньян за комментарий о драке в Новой Москве

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ в связи с публикациями о причастности "уроженцев Северного Кавказа" к нападению в Москве на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках.

"Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев", - пишет Кадыров.

Среди прочего Кадыров раскритиковал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Она, комментируя случившееся в Новой Москве, написала в Телеграме, что "все эти 'приезжие' и 'лица кавказской национальности' допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией". "И правильно сделают. Ибо неча. Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин", - написала Симоньян, отметив, что говорит "как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе".

Кадыров, комментируя её слова, отметил, что хотел бы "напомнить "уроженке Кавказа" Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме". "Серьёзные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной жёлтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории. Такой грязный приём может привести к непоправимым последствиям", - пишет Кадыров.

Одновременно в той же публикации в Телеграме, глава Чечни замечает, что "в стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова".

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Новых Ватутинках группа из четырех мужчин напала на отца с малолетним ребенком. Было возбуждено уголовное дело. В субботу МВД сообщило о четвёртом задержанном.

В первых сообщениях о ЧП некоторые СМИ называли четверых нападавших выходцами с Кавказа, хотя определить это по видео в соцсетях, как отмечала редакция Кавказ.Реалии, не представлялось возможным. "Медуза" (признана в России "СМИ-иноагентом") также приводит некоторые детали.

Позднее в МВД сообщили, что все четверо задержанных – уроженцы Закавказья, у троих есть российское гражданство, передаёт РБК.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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