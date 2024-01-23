Россиянин попал под санкции трёх стран Запада после взлома Medibank

США и Великобритания вслед за Австралией ввели санкции против россиянина Александра Ермакова – за его предполагаемую роль в кибератаке, ставшей причиной утечки персональных данных около 9 миллионов 700 тысяч австралийцев.

По данным властей Австралии, проведенное расследование указало на возможную причастность Ермакова к взлому базы данных медицинской страховой компании Medibank в 2022 году.

Объявляя о принятых в отношении россиянина мерах, министр внутренних дел Австралии Клэр О'Нил назвала взлом Medibank самой разрушительной кибератакой в истории Австралии, передаёт Русская служба Би-би-си. Австралийские спецслужбы утверждают, что Ермаков является членом российской хакерской группировки REvil, которую связывали с кибератаками в Европе, США и Великобритании.

В распространённом позднее во вторник заявлении американского Министерства финансов говорится, что США и Великобритания вводят санкции в отношении Ермакова из-за риска, который он представляет. Меры, вводимые Вашингтоном, предусматривают заморозку активов россиянина и запрет американским гражданам вести с ним дела.

"Российские киберпреступники продолжают разрушительные атаки с использованием программ-вымогателей против США и стран-союзников, нацеленные на бизнес, включая критически важную инфраструктуру", – сказал замглавы американского ведомства по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом Брайан Нельсон.

В своём заявлении Нельсон также отметил, что это первая такая скоординированная акция Вашингтона, Лондона и австралийцев, которая демонстрирует общую решимость привлечь виновных к ответственности.

По данным Минфина США, Александру Ермакову 33 года и сейчас он живёт в Москве. Подозреваемый использовал онлайн-псевдонимы blade_runner, GustaveDore и JimJones.

Австралийские санкции предусматривают запрет на поездки и жёсткие финансовые ограничения. Любому, кто будет уличён в предоставлении Ермакову каких-либо активов, грозит до 10 лет тюрьмы.

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