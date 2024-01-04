Российские хакеры по меньшей мере полгода имели доступ к внутренним системам крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар". Об этом агентству Reuters рассказал руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

В декабре оператор на несколько дней фактически остановил работу, без связи остались примерно 24 миллиона пользователей "Киевстар", в том числе банкоматы и торговые точки. Мобильная связь используется и в военной технике. Оператор назвал аварию крупнейшей хакерской атакой в истории.

По словам Витюка, атака могла стала первой в мире, когда хакерам удалось полностью разрушить опорную сеть сотового оператора, отвечающую за предоставление и координацию работы основных сервисов.

По оценкам СБУ, с тем уровнем доступа, который получили хакеры, они имели возможность украсть личную информацию, определить местонахождение телефонов и перехватывать SMS-сообщения оператора. Представитель "Киевстара" заявил, что никаких фактов утечки персональных и абонентских данных не выявлено.

По словам Витюка, во взломе сети подозревается хакерская группировка Sandworm, которую называют связанной с российской военной разведкой. Он добавил, что следователи СБУ ещё выясняют, как именно был взломан оператор.

В 2016 году Sandworm связывали с крупнейшей атакой на энергетическую систему Украины. Журнал Wired утверждает, что группировку возглавляет полковник ГРУ Евгений Серебряков, которого в 2018 году выслали из Нидерландов по подозрению в подготовке кибератаки на ресурсы Организации по запрещению химического оружия.