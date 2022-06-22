Российская армия во время учений имитирует ракетные удары по Эстонии

Российские военные проводят учения, в ходе которых имитируют ракетные удары по эстонской территории. Об этом 22 июня заявил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм в интервью финской газете Iltalehti.

"Российские вертолёты совершили несколько нарушений границы. Речь идёт не о кораблях в пятидесяти милях от берега или о самолётах, а о вертолётах. Вертолёт не пересекает границу случайно", - сказал Салм.

Минобороны Эстонии считает ситуацию достаточно серьёзной и связывает участившиеся случаи российской активности на границе с саммитом НАТО, который должен пройти на следующей неделе в Испании, пишет Bloomberg. На этом саммите должен быть одобрен очередной пакет помощи Украине.