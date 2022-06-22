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Российская армия во время учений имитирует ракетные удары по Эстонии

Таллин

Российские военные проводят учения, в ходе которых имитируют ракетные удары по эстонской территории. Об этом 22 июня заявил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм в интервью финской газете Iltalehti.

"Российские вертолёты совершили несколько нарушений границы. Речь идёт не о кораблях в пятидесяти милях от берега или о самолётах, а о вертолётах. Вертолёт не пересекает границу случайно", - сказал Салм.

Минобороны Эстонии считает ситуацию достаточно серьёзной и связывает участившиеся случаи российской активности на границе с саммитом НАТО, который должен пройти на следующей неделе в Испании, пишет Bloomberg. На этом саммите должен быть одобрен очередной пакет помощи Украине.

  • 10 июня посла РФ вызвали в МИД Эстонии из-за слов президента России Владимира Путина об эстонском городе Нарва. Выступая перед молодыми предпринимателями, Путин сказал, что Петр I в годы Северной войны со Швецией "возвращал" территории, а не "отторгал" их от Швеции. "То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы" - сказал Путин, добавив, что Петр I "возвращал и укреплял" территории и что России тоже придётся "возвращать и укреплять" их.
  • 21 июня МИД Эстонии вручил российскому послу ноту протеста в связи с нарушением воздушной границы 18 июня.

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